Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що росія вдається до погроз ядерною зброєю через невдачі у війні проти України. Про це він сказав під час онлайн-включення на своїй сторінці в Facebook.

"Дуже багато емоцій ллється з боку російської федерації. Вони вже там загрожують ядерною війною. Це все тому, що росія розуміє, що справа не йде до її перемоги, м'яко кажучи", - сказав Кулеба.

"Але ми не повинні піддаватися на ці загрози, ми не повинні лякатися. І це ще одна річ, яку я кажу партнерам, коли ми спілкуємося: ми не боїмося Росію і ви її не бійтеся, і тоді ми переможемо", - додав міністр.

Кулеба також розповів, що Збройні Сили України починають перехід на зброю і стандарти НАТО.

Раніше ми писали, що глава МЗС України різко відповів на погрози свого російського колеги лаврова. Так, Дмитро Кулеба підкреслив, що росія втрачає останню надію відлякати світ від підтримки України, тому з'явилися розмови про "реальну" небезпеку Третьої світової.

"Це тільки означає, що Москва відчуває поразку в Україні. Тому світ повинен ще більше нас підтримати, щоб ми перемогли і захистили європейську і глобальну безпеку", – зазначив міністр.

Нагадаємо, "Це саме те, що потрібно": Німеччина дозволила поставку в Україну "гепардів", щоб знищувати окупантів.

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