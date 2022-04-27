Протести, бунти і зміна влади – це питання часу і питання розуміння масштабу війни в Україні.

У росії відбудуться бунти проти чинної влади, в частності володимира путіна. Протестів через ідеологічні питання буде небагато, але ось більше буде через проблеми з економікою і наповненням холодильника.

Такою думкою поділився радник голови офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю Наталії Влащенко на YouTube-каналі "Україна 24".

На його думку, більшість росіян підключиться до бунтів тоді, коли у них виникнуть проблеми зі своїми холодильниками і вгамуванням голоду. Ці люди будуть виходити з точки зору свого черева.

"На жаль, ми довгий час думали, що росія це цивілізація, яка має якусь культурну спадщину, яка дійсно готова говорити про велике кіно, велику букву, велику музику. Ні. Це 95% населення абсолютно примітивні, вони живуть інстинктами, на жаль. Я не хочу нікого образити, просто треба на це об'єктивно дивитися"– заявив Подоляк і додав, що такими росіян зробила кремлівська пропаганда.

Представник ОП впевнений, що протести - це питання часу і питання розуміння масштабу війни в Україні. Він такий, що з часом проблеми почнуться і на російських територіях - доведеться за все заплатити та відповісти.

"Просто це об'єктивні наслідки звірячої поведінки на чужих територіях. Росія повинна отримати "обратку". Ця "обратка" буде йти не тільки з України, вона буде йти з інших країн пострадянського простору"– резюмував Подоляк.

Нагадаємо, Подоляк потролив військові плани росії.

Як повідомляла Politeka, переговори України і рф, Подоляк зробив важливий акцент.

Також Politeka писала, що Подоляк розповів про істерику і скарги росії.



