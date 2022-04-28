Рашистка симоньян слідом за божевільними одноплемінниками пригрозила ядерним ударом.

На її шалену репліку відреагував журналіст, політолог, співзасновник Українського інституту майбутнього Юрій Романенко.

"Спочатку ти лізеш в іншу країну, потім, коли ти отримуєш по хлібалу в цій країні, починаєш волати, що так не чесно і починаєш погрожувати, що вдариш ядерною зброєю. Однак, і ця загроза ядерного удару не працює, то що? Симоньяни десь всередині відчувають, що щось пішло не так і це "не так" конкретно торкнеться їх.

А взагалі, жителі Росії, звикайте. Особливо жителі Ростова, Брянська, Воронежа, Курська, а також окупованих Донецька, Луганська. Сімферополя, Севастополя. Україна разом із Заходом змусить вас платити за рахунками. Рахунки будуть величезні, криваві і будуть виставлятися, поки Росія не приповзе на череві. Або не завалиться",-пише Юрій Романенко у себе в телеграм-каналі.

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