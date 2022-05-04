Пішов з життя перший президент незалежної Білорусі Станіслав Шушкевич.

Про це, як повідомляє "Єврорадіо", розповіла його дружина Ірина. Смерть настала в ніч на 4 травня.

Перший президент незалежної Білорусі і один з авторів Біловезьких угод помер на 88-му році життя після перенесеного Covid-19. Якийсь час він перебував у реанімації.

Зазначимо, Шушкевич виступав з різкою критикою чинного глави держави Олександра Лукашенка. В результаті в нових підручниках з історії Білорусі для 11-го класу шкіл немає навіть згадок про першого керівника країни після розпаду Радянського Союзу.

"Він [Лукашенко] перетворив Білорусь на "полонену націю". Ми бранці. Він відучує пропагандою громадян від цінностей", - заявляв Шушкевич.

Шушкевич вважав, що в нинішній Білорусі гірше, ніж навіть було в СРСР. Основну роль у порятунку режиму Олександра Лукашенка в 2020 році, на думку Шушкевича, зіграла Росія.

Нагадаємо, з'ясувалося, яка країна знала, що Путін нападе.

Крім того Politeka.net писала, що на тимчасово окупованих територіях набирає обертів рух опору.

Також Politeka.net повідомляла, що, на думку Арестовича, росія готує в Україні "зерг раш".





