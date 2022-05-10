Міністр ФРН з питань економічного співробітництва та розвитку Свенья Шульце вважає, що посуха, коронавірус і війна в Україні приїдуть мир до глобальної продовольчої кризи і навіть голоду. За словами експерта, світ зіткнеться з найстрашнішим голодом з часів Другої світової війни і з мільйонами загиблих. Про це повідомляє видання Bild.
Передумовами до цього стануть кілька причин, серед яких природні фактори, коронавірусна пандемія, яка в попередні роки захопила весь світ і триває зараз, і звичайно війна, яку Путін розв'язав в Україні.
На запитання журналістів про роль путіна в кризі, що насувається, Шульце відповіла, що "він користується тим, що багато країн світу залежать від російської та української сільськогосподарської продукції". Також міністр економіки ФРН вважає, що путін вкрав багато зерна в Україні, і поділиться вкраденим тільки "з однозначно проросійськими країнами".
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