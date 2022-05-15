Ослаблення Росії вигідно як Китаю, так і іншим зацікавленим країнам.

Про це заявив політолог Віктор Небоженко в інтерв'ю Politeka.

"Китай побачив, що Росія не здатна на бліц-криг, Курську дугу і нічого не може зробити з українськими військами, незважаючи на лютий наступ. Це дозволяє Китаю поміняти умови договору з Росією.

Тепер Росія стає молодшим партнером, причому до непристойності молодшим. Цілком можливо, що її можуть ще й принижувати. Це буде приблизно так, як СРСР по відношенню до Польщі 50-х років, Чехословаччини 68-року. Перед нами формується новий союз між Росією і Китаєм при якому Китай має право навіть робити його не публічним і не нести відповідальності за агресора. Тому Китаю дуже вигідно будь-яке російське ослаблення, тим більше військове.

Цілком можливо, що Сі Цзиньпінь ще виступить посередником між Зеленським і путіним. І їх зустріч може відбутися в Пекіні. Всі країни зацікавлені руками України послабити рф.

Така зустріч (можливо і за участю США) ознаменуватиме можливе закінчення війни або підписання якогось договору", - заявив Небоженко.

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