У Держдумі рф хочуть заборонити обмін захисників з "Азовсталі", що тримали оборону Маріуполя. Про це заявив спікер Держдуми В'ячеслав Володін на засіданні у вівторок, 17 травня.

Пропозицію вніс депутат Анатолій Вассерман, сказавши, що потрібно відреагувати на заяву Києва про те, що військових з "Азовсталі" обміняють на росіян. Зокрема Вассерман запропонував не обмінювати бійців з полку"Азова".

Володін доручив думському комітету з питань оборони підготувати відповідне протокольне доручення.

"Нацистські злочинці не повинні підлягати обміну, ми повинні робити все для того, щоб вони постали перед судом",- заявив він.

Варто відзначити, що 17 травня в Міноборони повідомили про початок операції з порятунку заблокованих захисників Маріуполя на території комбінату "Азовсталь".

До медичного закладу в Новоазовську евакуйовано 53 тяжкопоранених для надання медичної допомоги. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку.

У мережі також з'явилися кадри того, як захисники "Азовсталі" залишали територію заводу, яку вони утримували під контролем неймовірно довго.

Нагадаємо, що окупанти знайшли новий спосіб мучити маріупольців, відео.

Як повідомляла Politeka, окупанти вдарили по "Азовсталі" забороненими снарядами.

Також Politeka писала, що експерт оцінив можливість деблокади Маріуполя військовим шляхом.