Через невдачі на полі бою Кремлю довелося змінити свою стратегію в Україні, і тепер росіяни готуються до тривалої анексії тимчасово окупованих територій.

Про це в блозі для сайту «24 каналу» розповів директор "Інституту стратегічних досліджень і безпеки" Павло Лисянський.

За його словами, зараз в Росії почалася підготовка до анексії територій України, які зараз знаходяться під контролем окупантів. На це вказує Нова активність в російській Держдумі.

Російські депутати зареєстрували в ній законопроект Про "тимчасові державні адміністрації", який повинен наділити президента рф повноваженнями організовувати» тимчасові державні адміністрації " за межами країни.

За даними "Інституту стратегічних досліджень і безпеки", завдяки створенню "тимчасових державних адміністрацій" Росія зможе активніше вербувати потенційних чиновників на окупованих територіях, а також відправляти чиновників для активізації роботи окупаційних адміністрацій. У свою чергу, це має створити ілюзію наявності в населених пунктах адміністративної бази для проведення «референдуму».

Зараз куратори українського напрямку збирають дані про політичні настрої на окупованих територіях південно-східних регіонів України, який нададуть Радбезу рф для прийняття рішення щодо подальшої стратегії анексії територій.

Відомо, що поки Кремль планує провести "референдум" на тимчасово окупованих територіях Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей у вересні або жовтні цього року.

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