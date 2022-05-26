Росія і Китай запустили стратегічні бомбардувальники над Японським і Східно-Китайським морями. В цей же час президент США Джо Байден перебував у Токіо. Про це повідомляє видання The Washington Post у своїй стаття.
Видання інформує, це перші спільні військові навчання після вторгнення росії в Україну. Вони є явним сигналом про зростаюче стратегічне партнерство між Москвою і Пекіном.
У США також відреагували на проведені навчання:
«Це показує, що Китай як і раніше готовий тісно співпрацювати з росією, незважаючи на звірства, які росія здійснює в Україні», — сказав високопоставлений чиновник адміністрації президента США.
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Зазначимо, раніше Китай і рф вже проводили навчання, проте відновлення їх проведення після вторгнення в Україну стало підтвердженням співпраці Китаю і країни-агресора.
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