Це перші спільні військові навчання після вторгнення росії в Україну.

Росія і Китай запустили стратегічні бомбардувальники над Японським і Східно-Китайським морями. В цей же час президент США Джо Байден перебував у Токіо. Про це повідомляє видання The Washington Post у своїй стаття.

Видання інформує, це перші спільні військові навчання після вторгнення росії в Україну. Вони є явним сигналом про зростаюче стратегічне партнерство між Москвою і Пекіном.

У США також відреагували на проведені навчання:

«Це показує, що Китай як і раніше готовий тісно співпрацювати з росією, незважаючи на звірства, які росія здійснює в Україні», — сказав високопоставлений чиновник адміністрації президента США.

Зазначимо, раніше Китай і рф вже проводили навчання, проте відновлення їх проведення після вторгнення в Україну стало підтвердженням співпраці Китаю і країни-агресора.

🔥Алтайский край.



НУ ХІБА ЦЕ НЕ КРАСА? pic.twitter.com/Lo2QlQTO53 — Mira Miroslava. (@MiraMiraslava) May 25, 2022

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