Росія і Китай запустили стратегічні бомбардувальники над Японським і Східно-Китайським морями. В цей же час президент США Джо Байден перебував у Токіо. Про це повідомляє видання The Washington Post у своїй стаття.

Видання інформує, це перші спільні військові навчання після вторгнення росії в Україну. Вони є явним сигналом про зростаюче стратегічне партнерство між Москвою і Пекіном.

У США також відреагували на проведені навчання:

«Це показує, що Китай як і раніше готовий тісно співпрацювати з росією, незважаючи на звірства, які росія здійснює в Україні», — сказав високопоставлений чиновник адміністрації президента США.

Популярні новини зараз

ЗСУ зірвали план ворога та звільнили важливий населений пункт: "Росіяни намагалися..."

"Викусіть, ніколи такого не буде!": Арестович вилаявся на західних "миротворців"

Українців попередили про підозрілі телефонні дзвінки та повідомлення: «Особливо це стосується…»

Командир "Азова" нарешті вийшов на зв'язок: де та в яких умовах утримують захисників Маріуполя

Раніше не вийде: експерт розкрив можливі терміни параду Перемоги на Хрещатику
Показати ще

Зазначимо, раніше Китай і рф вже проводили навчання, проте відновлення їх проведення після вторгнення в Україну стало підтвердженням співпраці Китаю і країни-агресора.

Ми також писали, в Алтайському краї спалахнула велика пожежа на території Зав'яловського заказника.

У Мережі вже з'явилися кадри лісової пожежі – над деревами піднімаються клуби густого диму, серед крон можна помітити горіння трав'яного настилу і лісової підстилки.Gorenje.

Нагадаємо, що ситуація на фронті вкрай важка, експерт розкрив подробиці.

Як повідомляла Politeka, Одещину попередили про нову провокацію ворога, що треба знати.

Також Politeka писала, що окупанти сунулися в бік Кривого Рогу.