Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що країна готова стати гарантом безпеки України. Про це він сказав в інтерв'ю CNN. За словами Дуди, президент України Володимир Зеленський звертався до нього з цим питанням. І по-сусідськи Польща готова виступити в ролі гаранта для України.

"Володимир Зеленський запитував мене, чи згоден я, щоб Польща була однією з держав-гарантів безпеки України. Ми вважаємо, що як сусіди ми просто зобов'язані. Тому якщо Україна запропонує нам бути гарантом безпеки і гарантом миру, коли війна закінчиться, і, якщо такі умови мирного договору будуть прийняті – так, Польща братиме участь в цьому", - сказав Дуда.

Зазначимо, раніше стало відомо, що на тлі війни в Україні, Польща почала роботу з посилення і більшого фінансування власної армії. За словами Анджея Дуди, польська армія стане досить потужною, щоб росіяни "боялися напасти".

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