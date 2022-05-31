Колишній нардеп назвав московських попів з УПЦ МП "смердючими і продажними" священиками, яких за тридцять срібняків купив Кремль.

27 травня Собор УПЦ МП прийняв рішення, які повинні закріпити їх "повну самостійність і незалежність" від російської церкви, і висловив незгоду з позицією Патріарха Кирила, який публічно схвалює російське вторгнення в Україну.

Як повідомляє Politeka.net, це важливе рішення прокоментував колишній нардеп Дмитро Ярош.

Він зазначив, що це прекрасна подія, але політик вважає, що священикам УПЦ МП доведеться до кінця своїх днів замолювати гріхи перед українцями та Україною. За його словами, саме "ізувіри в рясах" з любителями "русского мира" привели ракети, міни, зґвалтування і тортури на українську землю.

"Це ж ви, прикриваючись Христом, вірно служили спочатку Сталіну, потім іншим радянським керівним виблядкам, потім, вірою і правдою, лизали дупу путіну ... це ж у ваших "лаврах" був сердечник ординських дрг по всій Україні ... ви будете прокляті в століттях серед українського народу, тому що ви - ніяка не українська православна церква", - зазначив Дмитро Ярош.

Колишній нардеп назвав московських попів з УПЦ МП "смердючими і продажними" священиками, яких за тридцять срібняків купив Кремль.

"Ви століттями обманювали українців, але тепер так не буде! Геть московських попів-колаборантів! Моліться, тварі!...", - заключив Дмитро Ярош.

Нагадаємо, Ярош пояснив, як вибори в США позначаться на Україні.

Як повідомляла Politeka, в Україні почали забороняти діяльність УПЦ МП.

Також Politeka писала, московський священик передавав ворогові дані про ЗСУ.