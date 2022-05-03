Популярний кухар, переможець шоу "Майстер Шеф" і блогер Євген Клопотенко, який до війни займався ще й реформуванням харчування в українських школах, поділився у своєму Instagram цікавими кадрами. Виявилося, минулого літа кухар побував на навчаннях української армії з фахівцями країн-партнерів, де пригощав усіх своїм борщем. Однак тепер він згадав про цей випадок в зовсім іншому контексті.

"Історія, яку я хочу вам розповісти, тому що бачив на власні очі. Я ще майже рік тому запідозрив, що наша армія – найсильніша з усіх. І ось я там стою на полі, варю борщ, підглядаю за змаганнями одним оком, бачу, як працюють наші, і виловлюю з каструлі свою відвислу щелепу. ЗСУ діяли так, що не тільки я, але і всі країни-партнери цього навчання були в шоці. Я вам це як свідок кажу. Сильно, красиво, технічно. Тому знайте, що наші вже давно топ-оф-зе-топ", - написав Клопотенко.

Він також додав, що згадав про це ще й тому, що днями отримав нагороду від військових за свій борщ.

"Це просто табличка, яка підтверджує те, що я там був і варив борщ. І як людина, яка бачила і стояла поруч, скажу, що українська армія – міць. Тому, котики, Україна в руках дуже сильних фахівців. Віримо в ЗСУ", - підсумував шеф-кухар.

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