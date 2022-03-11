Шеф-кухар Євген Клопотенко, який переміг на "Майстер Шеф", розповів, що планує зробити після перемоги.

Як пише Politeka.net, успішний шеф-кухар і зірка "Майстер Шеф" Євген Клопотенко звернувся до українців на своїй сторінці в Інстаграм.

«У мене настрій після перемоги забити себе повністю татуювання з українськими символами цього періоду», - зізнався він.

Також Клопотенко додав, що ніколи так не хотів татуювання, як зараз.

Зазначимо, шеф-кухарі України зібрали «кухонні війська» - в різних містах готують для військових, лікарів та людей, що не мають доступу до їжі.

Євген Клопотенко готує їжу в ресторані Сто років тому вперед. Він зазначив, що бажаючі можуть приєднуватися до приготування, а ресторан має нижній поверх, який у разі потреби можна використовувати як сховище.

Долучилися до ініціативи також судді проєкту «МастерШеф» Володимир Ярославський та Ольга Мартиновська.

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