Як пише Politeka.net, успішний шеф-кухар і зірка "Майстер Шеф" Євген Клопотенко звернувся до українців на своїй сторінці в Інстаграм.
«У мене настрій після перемоги забити себе повністю татуювання з українськими символами цього періоду», - зізнався він.
Також Клопотенко додав, що ніколи так не хотів татуювання, як зараз.
Зазначимо, шеф-кухарі України зібрали «кухонні війська» - в різних містах готують для військових, лікарів та людей, що не мають доступу до їжі.
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Євген Клопотенко готує їжу в ресторані Сто років тому вперед. Він зазначив, що бажаючі можуть приєднуватися до приготування, а ресторан має нижній поверх, який у разі потреби можна використовувати як сховище.
Долучилися до ініціативи також судді проєкту «МастерШеф» Володимир Ярославський та Ольга Мартиновська.
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