Для деяких союзників Америки настав час зробити ставку на іншу людину.

Європейські дипломати та офіційні особи розповіли про свій шок від невпевнених та сповнених помилок публічних виступів президента Джо Байдена та заявили, що вже почали звертатися до Дональда Трампа.

Оскільки рейтинги Байдена вже знижуються, його власні прихильники чинять на нього все більший тиск, вимагаючи від нього відійти на молодшого кандидата, такого як віце-президент Камала Харріс, щоб кинути виклик Трампу на президентських виборах у листопаді.

Байден припустився помилки на президентських теледебатах минулого місяця, коли він втратив хід думок, що викликало хвилю самоаналізу серед демократів та інших людей, стурбованих тим, що принесе новий термін Трампа.

Інший високопоставлений європейський дипломат у Вашингтоні повідомив, що колеги вже кілька місяців налагоджують контакти з тими, хто, швидше за все, приєднається до команди Трампа, організовують зустрічі, відвідують одні й ті самі заходи та запрошують союзників Трампа на вечерю.

На запитання, чи маємо вдома тиск не робити цього через поляризуючий імідж Трампа, один дипломат відповів: «Ні. Ми б не виконали свого обов'язку, якби не намагалися зараз налагодити зв'язки з його людьми».

Інший дипломат сказав, що робота Трампа прискорилася і передувала останнім помилкам Байдена.

"Це триває вже більше року", - додало джерело. Ключові європейські посадові особи звертаються до консервативних аналітичних центрів, щоб донести повідомлення про Україну до аудиторії, яка підтримує Трампа.

Джерело: politico.