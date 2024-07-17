Невпевненість Стармера в ракетах Storm Shadow набагато серйозніша, ніж може здатися.

Лише кілька днів тому міжнародні ЗМІ вітали більш войовничу політику Британії, оскільки Стармер припустив, що Києву буде дозволено запустити британські крилаті ракети Storm Shadow російською територією, знявши попередні обмеження на їх використання.

Однак на день пізніше Даунінг-стріт уточнила, що Україна не зможе використовувати Storm Shadow для атаки на Росію.

Деякі розуміли, що Storm Shadows могли бути включені. Але тепер ми знаємо, що їх не було, і Росія теж знає. Це було двозначно, а двозначність може бути потужною військовою зброєю, змушуючи противника ворожити і змушуючи розпорошувати оборонні ресурси для захисту від невідомості.

Таким чином, прояснення позиції Великобританії щодо Storm Shadow дало Путіну несподівану перевагу.

Стармер сказав лідерам НАТО у Вашингтоні: «Путіну потрібно почути чітке послання, яке пролунало на цьому саміті, — послання єдності та рішучості, що ми підтримаємо Україну будь-що-будь».

Для Путіна це стало ще одним підтвердженням того, як НАТО боїться загроз ескалації. Цей страх все ще охоплює західних лідерів, незважаючи на те, що багато путінських червоних ліній були перетнуті без наслідків.

Звичайно, правильно, що Британія повинна прагнути уникнути серйозніших дій у відповідь з боку Кремля.

Але війни не виграються без ухвалення ризиків, властивих наданню Україні можливості сильніше відбиватися від Путіна. Вони безперечно не виграються тією нерішучістю, яку ми бачили в уряду цього тижня.

Джерело: telegraph .