Політика Сі Цзіньпіна ізолює Китай від решти світу, що зрештою не приносить жодної вигоди.

Китайські державні ЗМІ атакують громадськість попередженнями про іноземні шпигуни, змови та погрози, а також завалюють її негативними зображеннями США , Японії та інших країн.

Це важливе питання. Деякий дисонанс виник у змішаних повідомленнях та суперечливих цілях Китаю.

В останні місяці високопоставлені китайські чиновники доклали напружених зусиль, щоб здаватися гостинними до іноземців.

Китайський лідер Сі Цзіньпін зробив незвичайний крок, зустрівшись з американськими керівниками в Сан-Франциско в листопаді минулого року, а потім знову в березні в Пекіні, щоб переконати їх, що Китай відкритий для бізнесу як ніколи.

Сі також недавно сказав, що хотів би, щоб протягом наступних п'яти років у Китаї навчалося 50 тисяч американських студентів.

Однак такі прагнення здаються відірваними від реальності ворожості Пекіна, що зростає, по відношенню до США та їх партнерів.

По суті, Сі будує новий Великий мур. Вона немає фізично, в камені, але покликана служити тієї ж мети, як і стара — захищати країну від зовнішніх загроз.

Щоб захистити Китай від цих сучасних мародерів, Сі зводить новий тип зміцнення, що складається з цифрових брандмауерів, законодавства та посилених репресій.

Ціна для Китаю також може бути високою. Можна стверджувати, що жодна інша країна більше не виграла від глобалізованого світового порядку.

Відмова від нього, навіть часткова, поставить ці вигоди під загрозу і загальмує подальше зростання Китаю.

Джерело: theatlantic .

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