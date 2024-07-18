Прийняття Ілона Маска Дональдом Трампом може вплинути на імперію боса Tesla, SpaceX і X.

Будучи найбагатшою людиною у світі, Маск намагається зблизитися з людиною, яка незабаром може стати найвпливовішою людиною у світі вдруге.

Маск, який офіційно підтримав Трампа після того, як колишній президент пережив замах у суботу, тепер планує щомісяця жертвувати 45 мільйонів доларів суперкомітету політичних дій на підтримку його кампанії з повернення до Білого дому, повідомляє WSJ.

Імперія Маска була побудована за підтримки уряду і він кровно зацікавлений у тому, щоб так тривало і далі.

Якщо підтримка уряду є причиною підтримки Трампа, Маск про це не говорив.

Натомість він зосередився переважно на політичних питаннях, таких як імміграція та чесність виборів, часто посилюючи брехню, повідомляє Politifact.

Маск може бути найбільше зацікавлений у президентстві Трампа щодо траєкторії Комісії з цінних паперів та бірж, яка роками переслідувала його за його висловлювання у соціальних мережах.

Спостерігачів спантеличує те, що політика Трампа може вдарити по активах Маска.

Трамп розкритикував заходи щодо стимулювання електромобілів.

А колишній президент закликав до посилення торгівлі з Китаєм, де Tesla має значну присутність. Якщо Китай відповість ударом по Tesla, це може мати катастрофічні наслідки для Маска.

Однак, підтримавши повернення Трампа до Білого дому, Маск може отримати можливість спрямовувати політику в бажаному для нього напрямку, особливо щодо Китаю.

«Звичайно, якщо адміністрація Трампа існуватиме, вона принаймні прислухається до аргументів Маска», — каже професор бізнесу університету Мічігану Ерік Гордон.

Джерело: axios.

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