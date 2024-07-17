Хейлі, яка ще зовсім недавно була політичним суперником і лютим критиком колишнього президента Дональда Трампа, можливо, говорила про себе.

На другий вечір з'їзду до Мілуокі, менш ніж за 24 години після того, як у тому ж залі один із лідерів профспілок засудив корпоративну Америку.

Хейлі різко розгорнулася, пообіцявши Трампу свою підтримку та попросивши інших, хто висловив схожі побоювання щодо його можливого повернення до влади, розглянути альтернативу президенту Джо Байдену.

«Я почну з того, що зрозуміло заявлю про одне: Дональд Трамп користується моєю повною підтримкою. Крапка», — заявила Хейлі на початку своєї промови, розвіявши всі припущення про протилежне і в той же час розігрівши натовп, який зустрів її холодно.

Мова Хейлі, виголошена вночі після офіційного висування Трампа, рішуче зачинила двері будь-яким залишкам інакомислення, що висіли над частинами первинної кампанії Республіканської партії 2024 року.

Одним із головних висновків за підсумками другого вечора з'їзду Республіканської партії є те, що Хейлі потрапляє на "борт" Трампа.

"Вам не обов'язково погоджуватися з Дональдом Трампом на 100%, щоб голосувати за нього", - сказала Хейлі. "Повірте мені".

Інші оратори одностайно віддали належне колишньому президентові, назвавши його самовідданим лідером, який, перебуваючи при владі, підняв Америку на найвищі висоти, але потім побачив, як його роботу було зведено нанівець бездарним президентством Байдена.

Колишні вороги вишикувалися в чергу, щоб вихваляти Трампа, визнати помилковість своїх дій і сказати виборцям, що безтурботні дні першого терміну Трампа здадуться скромними в порівнянні з обіцянками іншого.

Джерело: CNN.

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