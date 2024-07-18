Члени Європейського парламенту проголосували за те, щоб Урсула фон дер Ляйєн залишилася на посаді голови Європейської комісії на другий термін.

Урсулу фон дер Ляйєн переобрали головою Єврокомісії на другий термін.

Чинна голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн переобрана на новий п'ятирічний термін.

Фон дер Ляйєн отримала 401 голос у таємному голосуванні. Це перевищує необхідні 360 голосів, за словами голови парламенту Роберти Метсоли.

На початку Урсула фон дер Ляйєн виклала свої пріоритети у промові, зверненій безпосередньо до членів Європарламенту в четвер вранці, прагнучи отримати голоси, необхідні їй для більшості у 720-місцевому парламенті.

Викладаючи свої пріоритети на наступні п'ять років, вона пообіцяла зосередитися на тому, щоб зробити економіку ЄС більш конкурентоспроможною, і заприсяглася підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.

Фон дер Ляйєн також зірвала оплески, обрушившись із критикою на президента Угорщини Віктора Орбана за його «місію умиротворення», яку вона назвала його зустріччю з Володимиром Путіним у Москві на початку цього місяця.

Раніше Рафаель Глюксман, провідний французький депутат Європарламенту від соціалістів, заявив журналістам, залишаючи парламент, що всім французьким лівоцентристським депутатам Європарламенту було доручено голосувати за Урсулу фон дер Ляйєн.

Вони були частиною гурту S&D, який, як вважалося, потенційно розглядав можливість проголосувати проти.

За його словами, депутати Європарламенту від Італійської демократичної партії (друга за силою делегація у групі S&D) також проголосували за.

Це було ознакою того, що фон дер Ляйєн може розраховувати на отримання більшості голосів.

Джерело: politico .

Читайте також:

Замах на Трампа на передвиборному мітингу: що відомо про підозрюваного, подробиці інциденту.

Як виборча кампанія, Трампа розкриває його диктаторські наміри: у чому головна небезпека для демократів.

Байден переживає критичний момент: демократи посилили заклики відмовитись від виборів.