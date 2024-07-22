Президент США Джо Байден залишив виборчі перегони, закликавши демократів висунути замість нього віцепрезидентку Камалу Гарріс, яка вже оголосила про намір брати участь у виборах. Стало відомо, хто може поборотися з Камалой Харріс за право ідти на вибори від Демпартії.

Ґевін Ньюсом

Ньюсом, має 56 років, практично юніор за стандартами американської політики. Але він встиг 7 років відпрацювати мером Сан-Франциско, 8 років лейтенант-губернатором Каліфорнії, а з 2019 він сам губернатор Каліфорнії. 20 років на керівних посадах.

До політики Ньюсом активно займався бізнесом. Зокрема на початку 90-х заснував виноробний бутик разом зі спадкоємцем мільярдера та другом сім’ї Гордоном Гетті в якості інвестора. Компанія виросла до управління 23 підприємствами, включаючи виноробні, ресторани та готелі. Також він був одним з перших ТОП-політиків, який став активно використовувати соціальні мережі. 2013 він написав книгу "Citizenville", яка присвячена використання цифрових інструментів для демократичних змін.

Гретхен Вітмер

Вітмер зарекомендувала себе в Мічигані, акцентуючи увагу на прямому підході до нагальних проблем. У 2020 році її розглядали як потенційного кандидата на посаду віцепрезидента, до того як Байден обрав Гарріс. Вітмер активно підтримувала Байдена в його переобранні.

Вона звинувачує Трампа в розпалюванні політичної ненависті, яка спонукала до змови з метою її викрадення та вбивства, яку розкрили ФБР у 2020 році.

Джош Шапіро

Джош Шапіро став губернатором Пенсільванії рік тому і вже наробив чимало шуму в Демократичній партії як висхідна зірка. За своєю юридичною освітою та досвідом роботи генеральним прокурором він здобув успішний досвід у протистоянні з республіканцями. Демократи вважають його ключовим фігурантом для перемоги на листопадових виборах.

Мішель Обама

Мішель Обама була добре відома та популярна ще з часів, коли вона була першою леді, а її чоловік Барак Обама був президентом. Багато хто з демократів хотів би бачити її кандидатом від своєї партії. Справді, прихильники Трампа зациклилися на ідеї того, що Мішель Обама прийде на зміну Байдену у спробі зменшити політичну життєздатність президента та посилити базу Республіканської партії. Опитування Ipsos показало, що вона є єдиним гіпотетичним кандидатом, який може остаточно перемогти Трампа.

Джерело: News.Sky.

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