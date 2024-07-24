Кандидат на посаду віце-президента від Республіканської партії Джей Ді Венс може виявитися неправильним вибором для Дональда Трампа.

Джей Ді Венс, можливий віцепрезидент у разі перемоги Дональда Трампа, є завзятим прихильником ізоляціонізму та противником допомоги Україні. Американські експерти вважають, що Джей Ді Венс вже стає проблемою для самого Дональда Трампа. Все через рішення Джо Байдена вийти з президенської гонки у США.

Як вважають аналітики, якщо Камалі Гарріс вдасться отримати схвалення Демократичної партії, більша частина її передвиборчої кампанії буде зосереджена на абортах та правах жінок. Трамп вже має проблему з жінками-виборцями — опитування постійно показують, що частка жінок, які планують проголосувати за нього менша, ніж у 2020 році. І Джей Ді Венсу нема чого запропонувати Трампу щодо цього — зовсім навпаки, він ризикує посилити проблему "свого боса".

Венс в минулому відзначався суворими антиабортними поглядами і спровокував суперечки своїми заявами щодо розлучень, висловлюючи думку, що жінки, які опинилися в насильницьких шлюбах, мають залишатися в шлюбі ради дітей.

Він також висловлював сильну підтримку народжуваності, називаючи тих, хто не має дітей, "бездітними кошатницями" і пропонуючи віддавати додаткові голоси людям з дітьми. Він виступив проти субсидії для догляду за дітьми, називаючи її "класовою війною проти нормальних людей". Він проігнорував той факт, що такі субсидії надають жінкам з маленькими дітьми більше можливостей для працевлаштування, отримання освіти та збереження незалежності від чоловіків.

У 2022 році Венс висловив свою підтримку загальнонаціональній забороні абортів без будь-яких винятків, навіть у випадках згвалтування чи інцесту.

Тобто, коли справа доходить до жіночого голосування, особливо молодих та міських жінок США, Венс лише посилює проблему Трампа. Адже більшість жінок за опитуваннями готові пдтримувати Гаріс, яка відома своєю боротьбою за права жінок.

Джерело: Рolitico.

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