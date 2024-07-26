Це проблема, яка мучить президента США з моменту атак ХАМАС у жовтні 2023 року.

Харріс доведеться знайти складний баланс між поясненням того, який особливий шлях вона має намір намітити щодо Ізраїлю та Палестини, і одночасно захистом діяльності адміністрації, в якій вона все ще працює.

Досі позиція віце-президента з цього питання – і її рішення не головувати на виступі Нетаньяху в Конгресі – породили сподівання у прогресивних колах, що вона може зайняти більш жорстку позицію щодо Ізраїлю.

Таке зрушення може бути життєво важливим для переконання пропалестинських виборців, розчарованих Байденом, прийти за неї на вибори у листопаді.

Вона підтвердила позицію адміністрації Байдена щодо права Ізраїлю захищати себе від ХАМАСу. Але вона також наполягала на тому, що «міжнародне гуманітарне право має дотримуватися», маючи на увазі, що поведінка Ізраїлю ризикує не відповідати цьому стандарту. "Оскільки Ізраїль захищає себе, важливо, як", - сказала вона.

У березні Харріс стала першим високопосадовцем адміністрації, який закликав до «негайного припинення вогню». Вона знову різко розкритикувала дії ізраїльського уряду у гуманітарних аспектах війни, що призвело до «нелюдських умов» у секторі Газа.

Фактично частка американців, які вважають будь-яку зовнішньополітичну проблему найбільш важливою проблемою, що стоїть перед країною, становить в середньому близько 10%-20%. Це приблизно втричі менше, ніж кількість тих, хто визначає економічні проблеми як свою головну турботу. Тому пропалестинські протести в університетських містечках на початку цього року та демонстрації у Вашингтоні цього тижня можуть перебільшувати важливість проблеми, яка надихає лише активну меншість.

Джерело: theconversation.

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