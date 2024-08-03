Індія, як і раніше, стурбована Китаєм, але західні партнери, такі як США та ЄС, набагато корисніші для Нью-Делі, ніж Москва.

Нещодавній візит Нарендри Моді до Росії зустрівся в європейських столицях з передбачуваним розчаруванням.

Поїздка стала першим міжнародним візитом прем'єр-міністра Індії після його переобрання у червні та його першим візитом до Москви майже за десятиліття.

Однак європейські та північноамериканські лідери не повинні робити неправильні висновки щодо довгострокової траєкторії Індії. Крок Моді є нагадуванням про його небажання відмовлятися від Росії.

Але він намагається знайти тонкий баланс між управлінням історичними зв'язками Індії з Москвою, не поглиблюючи їх явно.

Фактично прийняття передових промислових демократій світу тепер є великим стратегічним пріоритетом Індії - і тим, який представляє геополітичні можливості для Європи.

Крім палива та боєприпасів, Індія отримує все менше вигод від свого російського партнерства.

Навпаки, взаємодія Індії із Заходом значно зросла. Відносини зі Сполученими Штатами міцнішають у таких галузях, як оборона та технології.

Індія розвиває важливі військові партнерства з країнами, як Франція та Ізраїль, прагнучи у довгостроковій перспективі відучити себе від російського устаткування.

В Азії вона зблизилася з Австралією, Японією та Південною Кореєю. Історично Індія була схильна бути обережною у поглибленні зв'язків із Заходом та симпатизувати Росії. Тепер же загалом вірно протилежне.

Джерело: European Council on Foreign Relations.