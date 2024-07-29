Камалі Харріс доведеться боротися за кожен голос виборців. Та є ті, хто можуть допомогти їй стати президентом та отримати більше голосів - особливо серед молоді. Співачка з Ессекса Charli XCX - улюблениця молодого покоління, і її підтримка Камали Харріс може схилити молодих виборців США підтримати віце-президента.

Charli XCX написала у Twitter: «Kamala IS Brat». Це сталося після того, як Камала Харріс оголосила, що балотується на пост президента США. Трислівне послання молодої зірки стало хітом в мережі. Шанувальники співачки активно його репостять та обговорюють.

Більше того, офіційна сторінка кампанії Харріс у Twitter (@kamalahq) змінила фон на той же відтінок зеленого лайма, що й у альбомі Чарлі. А одна з пісень співачки стала саундтреком до одного з відеороликів Харріс у TikTok.

Гевін Рейнольдс, колишній спічрайтер Харріс розповів, що до того, як Джо Байден пішов у відставку, демократи справді боролися за голоси молодих виборців та це було важко зробити. В першу чергу через те, що вік президента багато в чому вплинув на це. Тим часом Харріс не боїться працювати з молодими талантами.

"Я думаю, Харріс дійсно розумна, що схиляється до цього захоплення соціальними мережами, бо де зараз молоді люди? Вони у соціальних мережах. Камала і Чарлі - це ідеальне партнерство, де виграють усі", - говорить Рейнольдс.

Джерело: Telegraph.

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