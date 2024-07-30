Кандидатура Камали Харріс привнесла трохи енергії в те, що було отруйною президентською гонкою між , які сперечалися через свої ігри в гольф на національному телебаченні.

Але сходження Харріс пов'язане з ризиками.

Як віце-президент Джо Байдена, Харріс по суті балотується як чинний президент. Вона успадкує його слабкості, які республіканці більш ніж готові використати.

Це найбільш очевидно у питанні імміграції.

Тепер криза реальна: зустрічі з мігрантами на південному кордоні Америки різко зросли під час адміністрації Байдена. У 2023 фінансовому році на кордоні було зафіксовано майже 2,5 млн. затримань, що є рекордом.

25 липня республіканці Палати представників (з шістьма демократами) ухвалили резолюцію, яка засуджує її за нездатність «забезпечити безпеку кордону». Дональд Трамп говорить про її потенційне президентство в апокаліптичних термінах.

«Камала Харріс зробить вторгнення експоненційно гіршим», - сказав він журналістам. "Вся наша країна буде назавжди знищена".

Харріс знає, що кордон є для неї політичним тягарем. Вона спробує нагадати американцям про більш драконівську політику пана Трампа. Вона розглядає Марка Келлі, сенатора від Арізони та колишнього астронавта, як потенційного партнера.

Келлі наполегливо закликав посилити безпеку кордонів за роки до того, як Байден підписав свій указ. Вона цілком може продовжити стратегію батога і пряника свого боса: посилення правозастосування та пошук нових законних шляхів для нелегальних мігрантів, які укорінилися у своїх громадах.

Джерело: economist .

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