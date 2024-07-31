Глави держав із 32 країн-членів НАТО нещодавно застрягли у Вашингтоні, щоб обговорити війну та шляхи зміцнення оборони України.

Хоча вони підтвердили, що «майбутнє України – в НАТО », і що шлях країни до альянсу «незворотний», потенційне членство України знову було відкладено.

У декларації вашингтонського саміту йшлося про те, що запрошення вступити до НАТО надійде «коли союзники погодяться і будуть виконані умови».

Союзники поки не дійшли згоди. Членство України в НАТО підтримують деякі європейські держави-члени, зокрема країни Балтії та Північної Європи, а також Польща.

Водночас ключові держави, такі як США та Німеччина, як і раніше, виступають проти.

Аргументи проти членства України в НАТО, які неодноразово висувалися з моменту початку нападу Росії в Україну в 2014 році, зрештою повторюють те саме занепокоєння: будь-який крок, яким би незначним він не був, розглядатиметься як загроза безпеці Росії і, отже, спровокує більший конфлікт.

Насправді спокійне прийняття Росією Фінляндії та Швеції, двох її сусідів, які вступили до НАТО у 2022 році, спростувало твердження про те, що Росія перебуває на межі зближення з НАТО. Настав час визнати, що Росія виступає проти членства України в НАТО тільки тому, що це завадить продовженню агресії Росії.

Ідея про те, що надання гарантій безпеки Україні ще більше спонукає жорстоке ведення Росією цієї війни, є необґрунтованою, оскільки Росія повністю налаштована знищити Україну і не потребує додаткових мотивів для цього.

По-друге, фактом є те, що Росія не напала на жодного члена НАТО. Натомість вона погрожувала, вторгалася та окупувала країни, що не входять до НАТО: Грузію, Молдову, а тепер і Україну.

Територіальний кордон між країнами НАТО та країнами, які не входять до НАТО, досі виявився єдиною червоною лінією, яку Росія (хоч і обережно) поважала, навіть порушуючи численні інші міжнародні договори та угоди. Відроджений імперіалістичний мілітаризм Росії може бути стриманий лише існуванням значно сильнішого військового союзу.

Зрештою, спроби утихомирити Кремль не вирішують проблему рішучості Росії забезпечити собі антизахідну глобальну владу.

Наївно думати, що умиротворення вимог Росії дозволить війну чи якимось чином деескалює її. Запрошення України вступити до НАТО ознаменувало б рішучий крок від політики умиротворення та повернення до верховенства міжнародного права та захисту прав людини.

Рішення надати Україні гарантії безпеки не лише захистить українську державу за допомогою єдиного засобу, який поки що доказав свою ефективність, але й знову затвердить НАТО та західні демократії як ефективні політичні агенти на світовій арені.

Джерело: theguardian .

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