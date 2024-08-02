Голова КНР Сі Цзіньпін нарощує зусилля, щоб позиціонувати себе як миротворця, здатного покласти край війні РФ в Україні.

У той час як Москва і Київ стикаються з тиском усередині країни та за кордоном, який вимагає знайти спосіб покласти край війні, минулого тижня Китай прийняв свого першого високопосадовця з України з початку конфлікту у 2022 році.

Хоча міністр закордонних справ Ван І сказав своєму українському колезі Дмитру Кулебі, що час для мирних переговорів «ще не настав», він заявив, що обидві сторони тепер сигналізують про готовність до переговорів.

Пекін продовжив цю роботу, направивши свого спеціального посланника Лі Хуея до Бразилії, Південної Африки та Індонезії, щоб «створити умови для відновлення мирних переговорів» — країни, які також утрималися від запровадження санкцій проти Росії під керівництвом США.

Китай не змінив своєї позиції, але бачить можливість зарекомендувати себе як сильніший гравець, заявив Олександр Габуєв, директор Євразійського центру Карнегі, додавши, що переговори можуть відбутися вже цього року.

«Китай готується до наступних раундів переговорів», — сказав він, зазначивши, що президент Джо Байден, що йде, також може спробувати укласти угоду, щоб закріпити свою зовнішньополітичну спадщину.

"Пекін хоче отримати свою частку успіху і позиціонувати себе так, щоб грати конструктивну роль і бути відзначеним за це".

Сі працює над підвищенням своїх миротворчих повноважень у регіонах, де Вашингтон традиційно відігравав важливішу роль, оскільки найбільші економіки світу борються за глобальний вплив — місія, яка об'єднала Китай та Росію.

Минулого року Пекін здивував Вашингтон, головуючи на закритті розрядки між давніми суперниками Саудівської Аравії та Ірану.

Джерело: bloomberg .

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