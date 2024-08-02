Це особливо актуально для членів Соціал-демократичної партії (СДПН) канцлера Олафа Шольца .

Рішення Шольца погодитися на розміщення в Німеччині з 2026 року ракет США, здатних вражати цілі на відстані 2500 кілометрів (що дозволяє легко вразити Москву з Берліна) викликало обурення у деяких членів його партії.

Раніше він стверджував, що розгортання ще більше загострює конфлікт, що тліє, між Заходом і Росією і підвищує ймовірність прорахунку.

Президент Росії Путін попередив, що ракети зрештою можуть бути оснащені ядерною зброєю, і пригрозив відповіддю "око за око", якщо Вашингтон їх розгорне.

Заперечення членів парламенту від СДПН прозвучали, незважаючи на те, що Бундестаг насправді не має права голосу у цьому питанні, оскільки розгортання не передбачає державних видатків і не контролюватиметься німецькими військовими.

Але високопоставлені законодавці СДПН, які працюють над питаннями оборони та безпеки, заявили у записці для колег, що вони проведуть дебати у Бундестазі у вересні для обговорення цього питання.

"Нинішні дебати навколо оголошеного розміщення систем звичайних озброєнь великої дальності в Німеччині турбують усіх нас", - йдеться у записці.

Джерело: politico .

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