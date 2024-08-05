Десятимісячна війна між Ізраїлем та ХАМАС у секторі Газа давно вийшла за межі своєї локальної географії, викликавши небезпечну військову ескалацію по всьому Близькому Сходу.

Протягом 24 годин минулого тижня, Ізраїль взяв на себе відповідальність за вбивство Фуада Шукра, високопоставленого командира Хезболли, у Бейруті у відповідь на ракетний обстріл Хезболлою Голанських висот, і країна, як передбачається, стоїть за вбивством Ісмаїла Ханії, політичного лідера ХАМАС, Тегерані.

Цей подвійний удар змусив багатьох спостерігачів побоюватися спалаху ще катастрофічнішої регіональної війни.

Чому Ізраїль зараз загострює ситуацію в такий ризикований спосіб?

Звичайно, його останні атаки власними силами не є безпрецедентними.

Країна має довгу історію вбивств палестинських лідерів та вбила сотні бойовиків «Хезболли» у Лівані та Сирії.

Ізраїль також давно продемонстрував розвідувальні можливості, які дозволяють йому глибоко проникати до Ірану.

І попередні раунди ескалації протягом останніх десяти місяців не призвели до тотальної регіональної війни.

Але остаточна деескалація та стримування ніколи не гарантовані; раціональні розрахунки будь-якої держави на користь стриманості можуть раптово бути перекреслені подіями на місцях, що призведе до прорахунків або навмисних стратегічних рішень спровокувати ширший конфлікт.

Тепер, готовий взяти на себе великі ризики та зазнати великих витрат, Ізраїль прагне отримати тактичні переваги, коли це можливо, у гарячковій спробі відновити стримування.

Темп і характер останніх ізраїльських ударів різко збільшують ризик серйознішої ескалації.

Лідери Ізраїлю, безсумнівно, розуміють, що одне за одним вбивства Шукра і Ханії, а також той факт, що методи вбивств максимально принизили Іран, швидше за все, спонукають Тегеран і, можливо, інші збройні угруповання, що підтримуються ним, вжити заходів у відповідь.

Ізраїль йде ва-банк без будь-якої політичної стратегії. Віра у грубу військову силу для відновлення стримування та подвоєння конфронтації з Іраном та його союзниками без політичного чи стратегічного плану гри навряд чи змінить регіональну динаміку, що формується, яка так турбує ізраїльських військових планувальників.

Це навряд чи зупинить членів осі опору, які самі можуть подвоїти зусилля несподіваним чином і знову здивувати Ізраїль.

Припинення війни в Газі, безумовно, допоможе зменшити лякаючі загрози, з якими зараз стикається Ізраїль, хоча нинішній раунд ескалації навряд чи наблизить угоду про припинення вогню або звільнення ізраїльських заручників, що залишилися.

Джерело: foreignaffairs .

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