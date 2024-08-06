Багато хто починає задаватися питанням, що може означати можливе президентство Харріс для миру, якщо вона переможе республіканця Дональда Трампа в листопаді.

І чим президентство Харріс може відрізнятися від часу перебування при владі президента Джо Байдена?

Зовнішньополітичні погляди Харріс, мабуть, збігаються з інтернаціоналістським підходом Байдена, хоча в деяких областях спостерігається прогресивніший ухил.

На конференції цього року вона пообіцяла, що США підтримуватимуть Україну «стільки, скільки потрібно».

За наявними даними, Харріс також допомагала вести переговори щодо знаменної угоди про обмін полоненими між США та Росією під час закритої зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем на Мюнхенській безпековій конференції цього року.

А зовсім недавно Харріс спростувала заяву Трампа про те, що він виведе США з НАТО, назвавши її «найбільшим військовим альянсом, який колись знав світ».

Не дивно, що Харріс поділяє багато пріоритетів Байдена, включаючи його тверду відданість союзникам США в Азії.

Щодо Тайваню, то Байден неодноразово за час свого президентства відкрито заявляв про те, що США стануть на захист острова, якщо на нього вторгнеться Китай.

Він зайняв набагато жорсткішу позицію, ніж попередні президенти, хоча його помічники неодноразово намагалися відкликати його коментарі.

Харріс більше дотримувалася сценарію. Наприклад, вона наголосила, що США «продовжать підтримувати самооборону Тайваню, відповідно до нашої давньої політики». Вона навряд чи буде схильна до помилок Байдена по Тайваню як президент.

Харріс, ймовірно, відрізнятиметься від Байдена та інших відносинах.

Наприклад, Харріса характеризують як людину з більш співчутливим підходом до війни Ізраїлю в секторі Газа.

Харріс була одним із перших високопоставлених голосів адміністрації, які закликали до негайного тимчасового припинення вогню в березні. Вона описала кількість жертв серед цивільного населення в Газі як «гуманітарну катастрофу».

Джерело: theconversation.

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