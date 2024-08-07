Що б не сталося у листопаді, підхід наступного президента до війни Росії з Україною визначить ширшу роль Америки у світі.

Наразі склалася карикатура на те, що президентські вибори в США означають найстрашнішу за останні 80 років сухопутну війну у світі.

Колишній президент Дональд Трамп та його віце-президент Джей Ді Венс зробили б кроки щодо швидкого припинення конфлікту та скорочення підтримки США для України та НАТО, що, ймовірно, мало б катастрофічні наслідки для обох.

Камала Харріс уособлює наступність епохи Байдена і підтримуватиме Україну поступовими, хоч і великими, пакетами допомоги «стільки, скільки потрібно», за висловом її нинішнього боса.

Якщо відкинути шум навколо Трампа та подивитися на реальні дії, то стає очевидним потенціал набагато більш співчутливого підходу до України.

Що стосується Харріс, то вона майже напевно не привабить тих самих людей чи базових припущень, що й Байден, у своєму підході до війни — що також може бути добре для України.

Підхід до України також стане лакмусовим папірцем майбутньої зовнішньої політики США. Це буде найкращим сигналом, який ми отримаємо про підхід наступної адміністрації до НАТО, її зобов'язання перед іншими союзниками і, насамперед, її позиції щодо дедалі агресивнішого Китаю.

Ставки тут вищі, ніж те, що відбудеться на місцях в Україні 2025 року.

Джерело: politico .

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