Головні республіканці Сенату поривають із колишнім президентом Трампом через його план запровадити загальні мита на товари, що ввозяться до США.

Коментарі сенаторів, включаючи двох претендентів на місце Мітча Макконнелла на посаді лідера Республіканської партії, сигналізують про можливість нового витка республіканської боротьби з питань торгівлі та економіки, якщо Трамп переможе 5 листопада.

Коли сенаторів Джона Тьюна (республіканець від Техасу) та Джона Корніна (республіканець від Техасу) запитали, чи підтримують вони загальне 10-відсоткове мито на імпорт, введене Трампом, вони продемонстрували значну симпатію до прапороносця своєї партії.

Деякі сенатори припустили, що колишнього президента зрештою можна переконати пом'якшити його реальний план, при цьому багато хто висловив стурбованість щодо інфляційних наслідків загальних 10-відсоткових тарифів.

Корнін заявив, що, на його думку, Трамп "демонструє свою віру в те, що тарифи слід використовувати для відновлення балансу несправедливих торговельних відносин" для таких країн, як Китай, і цей підхід він загалом підтримує.

Трамп, який запровадив масштабне мито на Китай, Євросоюз та інші країни під час свого першого терміну, готується до нової глобальної торгової війни, пропонуючи запровадити мита у розмірі 60% і більше на китайські товари.

Відповіді сенаторів часом нагадували розмови під час перших президентських перегонів Трампа про те, що його слід сприймати серйозно, а не буквально.

Вибір Трампом сенатора Дж. Д. Венса (республіканець, Огайо) як свого напарника з передвиборних перегонів є ще одним сигналом того, що він має намір ще далі віддалити Республіканську партію від її традиційної політики вільної торгівлі.

Джерело: axios .

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