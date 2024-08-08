Ще до того, як Харріс офіційно оголосила Уолза своїм напарником, кампанія Трампа почала створювати сюжет навколо розв'язання "проблеми".

Старші радники передвиборчої кампанії Трампа та люди, близькі до колишнього президента, що кампанія Дональда Трампа вже націлена на те, щоб визначити губернатора Міннесоти Тіма Уолза як людину, яка зрушить президентські вибори Демократичної партії вліво, приділяючи особливу увагу його послужному списку.

Команда Трампа провела останні кілька днів, збираючи дані про опозицію щодо Уолза, а також щодо інших провідних претендентів на посаду віце-президента Камали Харріс.

Його радники кажуть, що, хоча вони й будуть використовувати деталі його 12-річної роботи в Конгресі, їхня мета — зобразити Уолза — колишнього вчителя та ветерана Національної гвардії — як людину, яка останні чотири роки йшла в ногу з прогресистами і була ключовим прихильником політики адміністрації Байдена.

Штаб Трампа, який протягом останніх кількох тижнів намагався знайти найефективніші лінії атаки проти Харріс, заявив, що вибір Волц дає їм нову можливість переосмислити свою стратегію кампанії проти неї.

Основними моментами їхніх передбачуваних атак є твердження, що Уолц зайняв ліберальну позицію щодо кордону, його подання як противника зброї та поліції, його зв'язок з представником Міннесоти Ільхан Омар, його зв'язок з економічною політикою адміністрації Байдена та сумніви щодо його діяльності у зовнішній політиці.

У Конгресі позиція Уолза щодо права на зброю принесла йому підтримку Національної стрілецької асоціації. Але з того часу він впав у немилість у збройового лобі через свою підтримку заходів щодо забезпечення безпеки зброї на посаді губернатора.

Джерело: CNN .

Останні новини:

Літній наступ Росії провалився: експерти спрогнозували, як йтиме війна до кінця 2024 року.

Слабка політика Шольца стала проблемою для Європи: експерти назвали головні загрози.

Найімовірніше, спочатку літаки злітатимуть із Румунії, - військовий експерт про F-16.