Враховуючи центральну роль Америки у європейській безпеці, Європа навряд чи діятиме, якщо Вашингтон не вкаже шлях.

НАТО повернулося, повернувшись до свого коріння часів холодної війни, стримуючи росіян, приймаючи нових членів та спостерігаючи значне збільшення європейських оборонних витрат.

Нічого перетворюючого не було оголошено, але й суперечок було не так багато, що дозволило зосередитись на святкуванні 75-річчя НАТО.

Проблема в тому, що Сполучені Штати після закінчення холодної війни не хотіли, щоб Європа діяла як Європа.

Вони не бажали європейського стовпа. Сполучені Штати хотіли більше видатків на оборону, щоб бути впевненими, але з метою сприяння альянсу, в якому домінують США.

Що має бути очевидним, особливо зараз, коли Європа дійсно витрачає набагато більше на оборону — загалом 300 мільярдів доларів — то це те, що залежність від Сполучених Штатів зрештою не є проблемою витрат.

Оскільки жодна європейська країна не може відігравати роль, яку Сполучені Штати відіграють в альянсі, єдиний спосіб для Європи зменшити свою залежність — це більше діяти як Європа.

Сполучені Штати згаяли свою основну мету створення НАТО 75 років тому: не просто захистити Європу, а й побудувати нову Європу за її образом.

Таким чином, поточний момент є унікальною нагодою не тільки зробити альянс сильнішим і стійкішим, а й перетворити Європу.

НАТО було великим посередником європейської інтеграції, захищаючи Європу від зовнішніх загроз, дозволяючи їй інтегруватися внутрішньо.

Але, значною мірою відгородивши оборону як сектор, недоступний для Європейського Союзу, Сполучені Штати та НАТО позбавили Європейський Союз палива, яке історично слугувало рушійною силою формування держав.

Що робить саміт НАТО цього літа з таким упущеним шансом, так це те, що адміністрація Байдена спостерігала за різкою трансформацією відносин США та ЄС.

Джерело: warontherocks .

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