Анкара заявляє, що «совість людства та міжнародне право змусять ізраїльських чиновників відповісти» за звірства проти палестинців.

Туреччина подала офіційну заявку на приєднання до справи Південної Африки про геноцид проти Ізраїлю до Міжнародного суду ООН (МС), що посилює міжнародний тиск на уряд Ізраїлю з метою припинення звірств у секторі Газа.

Турецька делегація, до складу якої входить посол Анкари у Гаазі Сельчук Унал, офіційно подала запит у середу, повідомило інформаційне агентство Anadolu.

Туреччина стала сьомою країною, яка офіційно прагне приєднатися до справи у вищому суді ООН після Колумбії, Нікарагуа, Іспанії, Лівії, Палестини та Мексики.

Синьому Косеоглу з Al Jazeera, яка веде репортаж зі Стамбула, заявила, що запит Туреччини посилить звинувачення проти Ізраїлю.

«Коли у подібних справах бере участь більше сторін, докази проти злочинця стають переконливішими», — сказав Косеоглу.

У своїй заяві в Telegram палестинська група спротиву ХАМАС привітала рішення Туреччини, назвавши цей крок підтвердженням підтримки турецьким народом справи палестинців.

ХАМАС закликав усі країни світу «вжити негайних кроків» для приєднання до справи Міжнародного суду та «працювати над формуванням єдиного фронту» для припинення окупації палестинських територій.

"Вже деякий час до цієї людини не можна ставитися серйозно", - йдеться в заяві, в якій додається, що Анкара "продовжить надавати палестинцям найрішучішу підтримку".

Джерело: aljazeera .

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