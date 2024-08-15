Всього через кілька місяців Трамп може приєднатися до ексклюзивного клубу, двічі програвших президентські вибори.

В американській політичній історії рідко буває так, щоб одна фігура домінувала в партії так само ґрунтовно, як Трамп у сучасній Республіканській партії, не здобувши низку перемог на виборах або іншим чином не змінивши політичного ландшафту.

Звичайно, поки що надто рано робити якісь реальні прогнози щодо листопада.

Але різкий поворот у електоральній удачі Трампа порушує очевидне питання, про яке варто задуматися зараз: якщо Трамп програє, і, можливо, особливо якщо він програє з тріском, що буде далі з Республіканською партією?

Такою ж вражаючою, як і відносна електоральна слабкість Республіканської партії епохи Трампа, є її повна нездатність керувати чи охороняти межі своєї коаліції.

Трамп не має програми, що виходить за рамки його власних забобонів та імпульсів. «Побудуйте стіну» і «масова депортація зараз» відображають ворожість, що глибоко вкоренилася, до небілих іммігрантів, яка не має під собою ніякої основи, крім низовинного фанатизму.

Республіканська партія Трампа є парадигматично «порожньою» партією, згідно з аргументом, викладеним політологами Денієлом Шлозманом і Семом Розенфельдом у «Порожні партії: багато минулого і безладне сьогодення американської партійної політики».

За всієї своєї активності порожня партія «демонструє фундаментальну нездатність до організації демократії».

Незважаючи на її зомбіподібну прихильність до зниження податків і дерегулювання, Республіканська партія з цієї точки зору є не більш ніж «особистою зброєю для вендетт і фантазій Трампа». Вони зазначають, що вона нічого не пропонує публіці, «крім похвали своєму лідерові».

Структурні переваги, які б дозволили партії пережити поразку Трампа і здійснювати політичну владу, можуть ще більше ускладнити для республіканців поворот до завоювання національної більшості.

Невтішна правда полягає в тому, що після третього висування Трампа і його другої поразки Республіканська партія просто тупцюватиметься на місці, застрягши на його орбіті і надто обтяжена його гравітаційним тяжінням, щоб вирватися.

Джерело: nytimes .

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