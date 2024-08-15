Прагнучи не порушувати питання України в ході передвиборчої кампанії, команда Байдена дозволила Трампу формувати риторику навколо будь-якої майбутньої мирної угоди.

Багато хто на боці демократів стверджує, що в політиці Байдена щодо України немає нічого принципово неправильного.

Навпаки, його радники та прихильники пояснюють, що він залишився вірним своїй спочатку заявленій меті підтримувати Україну стільки, скільки потрібно, уникаючи прямого конфлікту з Росією.

Проте вірність стратегії не гарантує успіху. І хоча Байдену вдалося очолити широку міжнародну коаліцію на підтримку України, дивлячись на ситуацію на полі бою, межі цього обережного підходу тепер стають очевидними — незважаючи на вторгнення через кордон до Росії, Київ втрачає позиції як у прямому, так і переносному значенні.

Таким чином, продовження балансування Байдена означає, що наближається точка провалу, або до або після хворобливої ​​мирної угоди з Росією, яка, як і раніше, прагне підірвати суверенну та незалежну Україну.

Ще одним неоптимальним результатом обережної доктрини Байдена є те, що політика США щодо України дедалі більше диктується табором колишнього президента США Дональда Трампа.

Отже, тепер, коли висування Харріс забезпечене, демократи мають відновити свій контроль над політикою Америки щодо України, яка, якщо вона хоче досягти успіху, має ясно дати зрозуміти, що цю війну можна довести до сприятливого кінця лише за допомогою сили.

Харріс необхідно продемонструвати свою готовність зняти обмеження на використання далекобійної зброї, що поставляється Заходом проти військових цілей на території Росії, а також обмеження на розміщення інструкторів країн НАТО в Україні.

Джерело: politico .

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