Табір кандидата від республіканців поспішає пов'язати свого нового опонента з передбачуваними невдачами Байдена, перш ніж Харріс отримає шанс визначитись.

Виборці продовжують говорити соціологам, що їхня економічна незахищеність — найбільша проблема на виборах США 2024 року.

Тому обом партіям завдає удару той факт, що жоден із їхніх кандидатів поки не знайшов рішучого способу розвіяти ці страхи.

Але обидва кандидати зроблять нові спроби переконати американців, що вони можуть забезпечити процвітання протягом наступних трьох днів. Колишній президент Дональд Трамп спробує виступити проти ролі Камали Харріс в економіці Байдена.

Харріс досі говорила лише у найзагальніших рисах про те, як вона знизить ціни і переконає американців, що порівняно здорова економіка готова їм допомогти.

Віце-президент знаходиться на хвилі ейфорії у своїй партії та стерла дефіцит опитувань Байдена проти Трампа. Але їй все ще доведеться пройти підступний шлях.

Той, хто нарешті зможе сформулювати ефективне економічне послання, може перемогти у Білому домі.

Виборці, які шукають більшої ясності в економіці, можуть почати отримувати відповіді цього тижня, оскільки динаміка перетвореної кампанії змушує Трампа та Харріс бути конкретними.

На відміну від Дональда Трампа, я завжди ставитиму на перше місце інтереси середнього класу та працюючих сімей».

Ця емпатія з часткою популізму може допомогти Харріс пом'якшити перевагу Трампа з найважливішого питання виборів — особливо в життєво важливих штатах Blue Wall: Пенсільванії, Мічигані та Вісконсіні.

Джерело: CNN .