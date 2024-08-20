Багато хто з тих же політиків, які зараз публічно підтримують Трампа, потай його бояться.

Сьогоднішня Республіканська партія — це те, що політологи називають «персоналістською» партією: вона будується навколо особистості, а не порядку денного чи коаліції, партію очолює невістка Трампа Лара Трамп.

Дисидентів, таких як Ліз Чейні, Кріс Крісті, Адам Кінзінгер і навіть колишнього віце-президента Майка Пенса, вигнали.

Демократична партія показала себе всім, що завгодно, але не персоналістською партією.

Її з'їзд цього тижня відобразить історичний колективний акт: мобілізацію партії, щоб переконати свого лідера Джо Байдена піти у відставку.

В основі Республіканської партії лежить протиріччя, якого немає в основі Демократичної партії. Демократи єдині у своїй вірі у те, що уряд може і має діяти від імені громадськості.

Сучасна Республіканська партія, навпаки, побудована на ненависті до уряду.

Фракцію трампістів більше зосереджено на очищенні державних установ від нелояльних.

Демократи мають свої ідеологічні протиріччя. Але перемога Трампа перетворила демократів на безжально прагматичну партію. Саме цей прагматизм привів їх до того, що вони зрештою висунули Джо Байдена у 2020 році. Саме цей прагматизм змусив їх відмовитися від нього у 2024 році.

"Ніщо, ніщо не може завадити порятунку нашої демократії, включаючи особисті амбіції", - сказав він, коли відмовився від участі у виборах.

Спробуйте уявити, як Трамп відмовляється від висування, говорячи, що його особисті амбіції мають бути вторинними по відношенню до успіху його партії на виборах.

Джерело: nytimes .

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