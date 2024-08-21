Як і в попередні епохи, Сполучені Штати відчувають спокусу звернутися до себе.

Сьогоднішній ландшафт безпеки характеризується небезпекою прямого воєнного конфлікту між великими державами.

Територіальні претензії Китаю кидають виклик союзникам США від Японії до Філіппін та іншим партнерам США у регіоні, таким як Індія та В'єтнам. Давні інтереси США, такі як свобода судноплавства, вступають у прямий конфлікт із морськими амбіціями Китаю.

Потім є Тайвань. Напад на Тайвань вимагає військової відповіді США, навіть якщо політика «стратегічної двозначності» створила невизначеність щодо його точної природи.

Вторгнення Путіна в Україну в 2022 році, зіштовхнув його амбіції щодо відновлення Російської імперії віч-на-віч з червоними лініями статті 5 установчого договору НАТО, яка свідчить, що напад на одного члена розглядається як напад на всіх.

На початку війни НАТО турбувалася, що Москва може атакувати лінії постачання у Польщі та Румунії, які обидва є членами альянсу.

Проблема ускладнюється співробітництвом Росії з Китаєм, Іраном і Північною Кореєю.

Чотири країни мають спільну мету: підірвати і замінити міжнародну систему під керівництвом США, яку вони ненавидять.

З зростаючою прірвою між Сполученими Штатами та їх союзниками з одного боку і Китаєм та Росією з іншого, важко уявити, що ця тенденція обернеться назад.

У Європі війна в Україні мобілізувала НАТО способами, які неможливо було уявити кілька років тому.

Сполучені Штати та інші демократії мають перемогти у гонці технологічних озброєнь, оскільки в майбутньому перетворюючі технології стануть найважливішим джерелом національної могутності.

Крім військових можливостей, Сполучені Штати повинні відновити інші елементи свого дипломатичного інструментарію, такі як інформаційні операції, які були підірвані з часів холодної війни.

Сполученим Штатам також потрібна стратегія для роботи з державами глобального Півдня, що не приєдналися.

Майбутнє визначатиметься альянсом демократичних держав вільного ринку або ревізіоністськими державами, що повертаються до днів територіальних завоювань за кордоном та авторитарних практик удома. Іншого варіанту просто немає

Джерело: foreignaffairs .

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