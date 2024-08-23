Опитування за опитуванням показують, що багато американців вважають вартість життя своєю головною турботою.

Харріс починає з відставання, обіймаючи посаду віце-президента в той час, коли інфляція злетіла до 40-річного максимуму.

Замість того, щоб замовчувати цю потворну реальність, вона намагається протистояти їй.

«Зниження витрат для американських сімей» є центральним елементом її економічного порядку денного, повідомлення, яке вона, ймовірно, знову висловить 22 серпня у промові на Національному з'їзді Демократичної партії.

Але те, що її стратегія зрозуміла, не робить її розумною. Її приписи ризикують завести Америку ще далі шляхом саморуйнівної економічної політики.

Вина за цю траєкторію, безумовно, лежить не тільки на Харріс: багато інших демократів і республіканців, починаючи з Дональда Трампа, вже просуваються в цьому напрямі, хоч і з іншими акцентами.

Проте план Харріс за вартістю життя може відкрити нову фазу в тривожній одіссеї. Вона націлюється на чотири категорії видатків: житло; продукти харчування; медицина; та податки.

Хоча деякі з її ідей хороші і корисні, багато інших зрештою тиснуть на зростання і призводитимуть до зростання цін — повна протилежність їх передбачуваному ефекту.

Справді, одне з найкращих слів, яке можна сказати про економічну програму Харріс, полягає в тому, що вона, ймовірно, буде менш руйнівною, ніж Трамп.

Вона очевидно проти підвищення тарифів, обіцяного її опонентом. Багато її пропозицій зводяться до коригування існуючої політики, а не до тотальної перебудови економічної системи Америки, і мають мало шансів на законодавчий успіх.

Трамп, навпаки, може використати повноваження президента, щоб накласти всеосяжні тарифи на весь імпорт до Америки, центральний пункт його економічної програми — і той, який Харріс справедливо критикувала як замаскований податок із продажу.

Джерело: economist .

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