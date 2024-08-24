Приречена спроба Роберта Ф. Кеннеді-молодшого балотуватися на пост президента закінчилась, оскільки він сам зрозумів, що не має шансів на перемогу.

Кеннеді закликав своїх прихильників голосувати за Дональда Трампа, особливо в 10 штатах, які вагаються, від яких залежить результат виборів.

Кеннеді окремо наголосив, наскільки йому близька позиція Трампа щодо питання війни в Україні.

Трамп раніше стверджував, що він зможе примусити Росію та Україну до переговорів, і "одне це виправдовувало б мою підтримку його кампанії", заявив Кеннеді.

З погляду Кеннеді цей крок має сенс. Він не має великої підтримки в загальнонаціональних опитуваннях, і він важко пробився в бюлетені для голосування на рівні штатів. Але його однозначна підтримка може бути корисною Трампу або віце-президенту Камалі Харріс, враховуючи напруженість гонки.

Чому б не подивитися, чи хтось із більш життєздатних кандидатів захоче взяти на себе зобов'язання, що відповідають програмі Кеннеді, в обмін на своїх виборців?

Питання, звісно, ​​у тому, скільки з цих виборців Кеннеді міг би насправді забезпечити? Скільки з них, натомість, просто залишилися б удома?

Це складне питання, звичайно, у певному сенсі таке саме, як і питання «що станеться, якщо Харріс замінить президента Джо Байдена як кандидата від Демократичної партії» місяць тому. Зміни в гонці часто означають зміни, як виборці реагують на гонку.

Оцінити, що може статися з підтримкою Кеннеді, складніше тому, що прихильників Кеннеді просто не так багато.

Washington Post спільно з ABC News та Ipsos опублікували саме таке опитування на вихідних.

Харріс має перевагу в три очки над Трампом серед зареєстрованих виборців, коли включений Кеннеді, і перевага в чотири очки, коли вона тільки проти Трампа.

В опитування було включено невелику кількість прихильників Кеннеді (знову ж таки, тому що у нього не так багато підтримки), але вони з більшою ймовірністю ставилися до Харріс прихильно (29 відсотків), ніж до Трампа (15 відсотків).

Вони також з більшою ймовірністю ставилися до Трамп різко негативно; так зробили 41 відсоток.

Джерело: washingtonpost .

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