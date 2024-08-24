Харріс зареєструвала зростання у широкому спектрі демографічних категорій, але покращення було особливо помітним серед молодих виборців, небілих виборців та жінок-виборців.

У сукупності цифри говорять про те, що обмін Харріс значною мірою відновив демократичну коаліцію, що ослабла, відновив імідж партії в президентському плані серед незалежних і відкинув вибори назад до жеребкування, як мінімум.

Коротше кажучи, їй вдалося зробити те, про що кожен кандидат може тільки мріяти: апелювати до своєї бази, не відлякуючи виборців, що вагаються.

Можливо, найдивовижнішою подією у результатах опитувань Байдена у 2024 році стало його жахливе становище серед молодих виборців.

Барак Обама, Клінтон і навіть Байден здобули понад 60 відсотків голосів молоді під час своїх президентських перегонів.

Але результати Байдена цього року були найгіршими серед усіх кандидатів-демократів з часів Ела Гора (який виграв у молодих виборців лише на два пункти у 2000 році), і опитування показали, що його перевага серед цієї групи була фактично знищена.

Це не було дивовижно — Байден вже був найстарішим президентом в історії, і у віці 82 років був би найстарішим кандидатом, коли-небудь висунутим будь-якою великою політичною партією.

Можливо, найбільш упускним з уваги — і тим не менш вирішальним — фактором, що зіграв роль у зростанні популярності Харріс, є те, що їй вдалося виконати те, що традиційно є найскладнішим завданням для більшості кандидатів: активізувати свою базу, одночасно добиваючись успіху серед незалежних. виборців.

Найбільш показовим показником зростання ентузіазму бази є те, що Харріс швидко консолідувала демократів навколо себе.

Істончик: politico .

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