У віці 59 років Камала Харріс робить те, для чого багатьом молодим, екологічнішим професіоналам не вистачає скромності та дисципліни.

Промова Харріс у четвер увечері була обнадійливою, надихаючою даниною цій освіті, швидкість і обґрунтованість якої можуть визначити, чи уникне ця країна другого президентства Трампа.

Раніше їй було важко вловити емоції та зрозуміти сенс історії свого життя. Але вона розповідала її з природністю та чарівністю, зупиняючись на найважливіших деталях, включаючи поради матері. "Вона також навчала нас - ніколи нічого не робити наполовину", - сказав Харріс. "І це пряма цитата".

Харріс ясно і прямо пояснила, чому стала прокурором і що вона винесла з цієї роботи: «Я вважаю, що кожна людина має право на безпеку, гідність та справедливість».

Вона визначила небезпеку, яку представляє Трамп, не виглядаючи радісною чи дитячою, не змішуючи ті його частини, які просто потворні, з тими, які справді небезпечні, не будучи чи не звучачи, ну чимось схожим на нього. Вибори – це контрасти. Вона представила хвилюючий контраст.

Її виступ був удвічі коротшим за виступ Трампа на Республіканському національному з'їзді, де він розмовляв, побивши рекорд усіх з'їздів — понад 90 хвилин.

Занадто лаконічно? Це була промова, яка, як і її президентська кампанія до цього моменту, була сповнена принципів і мало конкретики. Харріс більше ставила цілі, ніж викладала плани. Але в цьому було сенс. Детальні приписи не підходять для красномовства, що запам'ятовується.

Джерело: nytimes .

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