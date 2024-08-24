Промова Харріс представилася американському народу і розповіла про справу, яку вона має намір порушити проти Дональда Трампа.

Харріс обрала знайомі цілі: нападки Трампа на демократію, його підхід до податків та його антиабортні права. Але в кожному випадку вона використала дещо новий підхід.

Демократи (та експерти) роками попереджали про загрозу, яку Трамп становить для демократії, але Харріс пов'язала це з критикою його характеру — того, що він насамперед піклується про себе, а не про типових американців.

Експерти б'ють на сполох щодо політики Трампа щодо введення 10-відсоткових мит на весь імпорт, але Харріс перейменував цей план на «податок Трампа».

Нарешті Харріс попросила виборців повірити в те, що Трамп стане на бік союзників, які просувають масштабну політику проти абортів, а не вірити тому, що він говорить з цього питання під час своєї передвиборчої кампанії.

1) Харріс попередила про другий термін Трампа «без будь-яких обмежень»

Харріс назвав Трампа «несерйозною людиною», але стверджувала, що наслідки його повернення до Білого дому «надзвичайно серйозні».

2) Харріс охарактеризував пропозицію Трампа про імпортні тарифи як «податок Трампа»

Говорячи про економічну політику, Харріс продовжила характеризувати Трампа як «за себе і своїх друзів-мільярдерів», що бореться, а не за середній клас.

3) Харріс стверджувала, що Трамп стане на бік своїх «союзників» на питання абортів.

Щодо права на аборт, Харріс вперше ясно дала зрозуміти, що саме «ретельно відібрані Трампом члени Верховного суду США» скасували право на аборт.

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