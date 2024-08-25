Президент Чехії Петро Павло цього тижня зробив помітну пропозицію - Україна може вступити до НАТО, доки вона все ще частково окупована Росією.

Країни НАТО надали фінансову та військову підтримку, але не стали приймати Україну до блоку.

Ідея полягає в тому, що, якщо Україна стане частиною НАТО, інші держави-члени будуть зобов'язані захищати її від російської агресії.

Це може означати пряму війну між ядерними державами – членами НАТО США, Великою Британією та Францією проти Росії – чого ніхто не хоче.

Що сказав президент Чехії про вступ України до НАТО?

Ось чому коментарі чеського президента цього тижня були такими несподіваними. Він сказав чеському сайту новин, що «повне відновлення контролю над усією територією [України] не є необхідною умовою» для членства в НАТО.

Він сказав, що альянс може прийняти «тимчасовий» «адміністративний кордон» між землями, які знаходяться під контролем Києва, та українською територією, яка зараз перебуває під російською окупацією.

Чи може Україна вступити до НАТО, залишаючись частково окупованою Росією?

Відповів професор Майкл Кларк, колишній директор Королівського інституту об'єднаних оборонних досліджень та спеціалізований радник Об'єднаного національного комітету зі стратегії безпеки.

«Це вимагатиме зміни принципів членства в НАТО, щоб ніхто не вступав до альянсу, маючи існуючий конфлікт щодо його юридичних кордонів». Ідея президента «може бути політично реалізованою», сказав він, але «стане великим відходом для НАТО».

І, за його словами, це може мати серйозні вади для Києва.

Пропозиція президента Павла означатиме мовчазне ухвалення, хоча й тимчасове, того, що Росія контролює частини території України, оскільки ці частини не приєднуються до альянсу.

Професор Кларк повідомив нам, що, на його думку, приєднання Києва до блоку «не принесе світу зараз», але що «членство України до НАТО в якийсь момент у майбутньому – це єдиний спосіб стабілізувати для Європи «озброєний мир», який може виникнути внаслідок цієї війни».

Джерело: channel4 .

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