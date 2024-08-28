Віце-президент Камала Харріс змінила вигляд майбутніх президентських виборів, схоже, вона також змінює вигляд електорату цього року.

Ще до ухвалення її партійної номінації на Національному з'їзді Демократичної партії опитування показали, що кандидатура Харріс мотивувала великі верстви раніше не натхнених американців брати участь у виборах і, якщо тенденція збережеться, голосувати.

За її участю в гонці електорат, ймовірно, буде молодшим, більше жінок і більш підтримуючим права на аборт, ніж це було б з президентом Байденом як кандидат від Демократичної партії, показали опитування.

" Камала Харріс, яка очолює список, порівняно з Джо Байденом, який очолює список , - це кардинальна зміна загальної мотивації", - сказала Мелісса Вільямс, виконавчий директор Super PAC для списку EMILY, який набирає, навчає і фінансує жінок-демократів, які підтримують право на аборт.

За даними опитування, проведеного для EMILY's List і опублікованого під час з'їзду в Чикаго, за вісім днів після того, як Байден знявся з гонки і передав естафету Харріс, мотивація проголосувати серед людей у ​​п'яти штатах, що вагаються, зросла на 42 пункти — з 37 до 79 відсотків .

Зміна ентузіазму була ще більш виражена серед жінок, особливо жінок віком від 18 до 44 років. Тільки 33 відсотки всіх жінок і вмираючі 18 відсотків тих, хто молодший за 45 років, були мотивовані голосувати, коли Байден досі був у гонці.

Оскільки кандидатам-демократам потрібні сильні результати від жінок, щоб подолати традиційне домінування республіканців серед чоловіків, це було поганою ознакою шансів президента на переобрання.

Як тільки Харріс змінила його як ймовірного кандидата, мотивація жінок голосувати підскочила на 49 пунктів до 82 відсотків.

Джерело: msmagazine .

Останні новини:

Літній наступ Росії провалився: експерти спрогнозували, як йтиме війна до кінця 2024 року.

Слабка політика Шольца стала проблемою для Європи: експерти назвали головні загрози.

Найімовірніше, спочатку літаки злітатимуть із Румунії, - військовий експерт про F-16.