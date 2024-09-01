Коливання Трампа, що продовжуються, можуть призвести до втрати ним деяких виборців у жорстких президентських перегонах.

Дональд Трамп заявив, що не підтримає референдум щодо розширення доступу до абортів у своєму рідному штаті Флорида, всього через 24 години після того, як він припустив, що може це зробити.

Поспішність у роз'ясненні своєї позиції пішла за різкою реакцією з боку прихильників заборони абортів в Інтернеті, що викликало побоювання серед республіканців, що коливання Трампа з питання абортів можуть призвести до втрати ним деяких глибоко релігійних виборців у перегонах, що посилюються.

Цей епізод став черговою ілюстрацією того, як Трамп намагається орієнтуватися у новій епосі політики після Роу, яку він допоміг створити.

Трамп, чиї погляди на репродуктивне здоров'я, що постійно змінюються, торкнулися всіх сторін дебатів, давно висловлював стурбованість політичними наслідками рішення Верховного суду 2022 року про відміну конституційного права на аборт.

Хоча він і прагнув поставити собі в заслугу призначення трьох консервативних суддів, які схилили суд до скасування справи Роу проти Уейда, Трамп на початку цього року заявив, що майбутні питання доступу слід залишити на розсуд штатів.

Ця позиція, покликана покласти край розмові, не зробила нічого, крім того, і Трамп щосили намагався заспокоїти активістів у своїй партії, поки він дивиться вниз на електорат, який, як і раніше, в переважній більшості стурбований поточним станом доступу до абортів у багатьох штатах, очолюваних Республіканською партією.

Нове опитування, проведене Університетом Квінніпіак, показало, що 55% виборців вважають, що віце-президент Камала Харріс краще підготовлена ​​до вирішення цієї проблеми, порівняно з 38% за Трампа.

Тим часом майже 7 з 10 виборців, зосереджених на абортах, віддають перевагу Харріс, а не Трампу, згідно з недавнім опитуванням CBS News, проведеним YouGov.

Джерело: CNN.

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