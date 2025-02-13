Санкції, зокрема, включають блокування активів, припинення торговельних операцій та обмеження на транзит ресурсів і виведення капіталів.

13 лютого 2025 року Президент Володимир Зеленський підписав указ про введення санкцій проти кількох українських бізнесменів і політиків, серед яких Петро Порошенко, Ігор Коломойський та Віктор Медведчук.

Це рішення прийнято на основі рішень Ради національної безпеки і оборони України (РНБО).

Санкції стосуються:

Петра Порошенка

Ігоря Коломойського

Геннадія Боголюбова

Костянтина Жеваго

Віктора Медведчука

Петро Порошенко

Порошенку введено санкції, які включають блокування активів, заборону на транзит ресурсів і виведення капіталів за кордон, а також припинення торговельних операцій. Також заборонено його участь у приватизації та оренді державного майна, а також заявлено обмеження на публічні та оборонні закупівлі.

Ігор Коломойський

Санкції проти Коломойського передбачають блокування активів, обмеження на торговельні операції, транзит ресурсів і виведення капіталів. Йому заборонено брати участь у приватизації державного майна та користуватися радіочастотним спектром. Іноземним суднам, пов'язаним з ним, заборонено вхід в українські порти та повітряний простір.

Геннадій Боголюбов

Санкції щодо Боголюбова включають блокування активів, припинення торговельних операцій та обмеження на транзит ресурсів і виведення капіталів. Йому заборонено брати участь у приватизації та оренді державного майна, а також користуватися радіочастотним спектром.

Костянтин Жеваго

Жеваго потрапив під санкції, які включають блокування активів, заборону на участь у приватизації та оренді державного майна, а також припинення торговельних операцій і транзиту ресурсів. Запроваджено обмеження на збільшення статутного капіталу його підприємства.

Віктор Медведчук

Медведчуку введено санкції, які передбачають блокування активів, заборону на транзит ресурсів, припинення торговельних операцій та обмеження на участь у приватизації та орендідержавного майна. Санкції також обмежують його доступ до радіочастотного спектру та забороняють публічні та оборонні закупівлі.

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