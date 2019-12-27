Ежедневное использование стиральной машины крайне редко заставляет нас задуматься над тем, какой путь прошло устройство. Ведь еще наши бабушки могли только мечтать о персональной помощнице, без которой современная женщина не может представить своего быта. А так ли проста стиральная машина, какие она хранит секреты, и как из доисторического приспособления она трансформировалась в современную технику — расскажут интересные факты.

Факт № 1: вавилонские страсти

Первая попытка сконструировать прибор для стирки была предпринята еще в древности. В Вавилоне было создано колесо с множеством лопастей, которое опускалось в чан с водой. Туда добавлялось грязное белье, и запускался механизм вращения. Таким образом, людям удавалось экономить не только свое время, но и собственные силы.

Факт № 2: история отжима

Первая функция, напоминающая современный отжим, появилась только во второй половине 19 века. Она представляла собой два валика, между которыми несколько раз пропускалось чистое мокрое белье. Интересно, что даже сейчас можно найти устройства с таким элементом, поскольку он был частью популярной некогда машинки-полуавтомат. А вот современная технология отжима в центрифуге явилась пользователям только в 50-х годах ХХ века.

Факт № 3: знаменательный подарок

Жена американского изобретателя стала первой обладательницей стиральной машинки для домашнего использования. Такой подарок ей сделал благоверный на день рождения. С тех пор в истории техники появилась новая глава — массовое изготовление персональных машинок. Интересный факт — компания, которую основал заботливый предприниматель, работает по сегодняшний день.

Факт № 4: техника безопасности

Стиральная машина, помимо непосредственных механизмов для стирки, обладает и корпусом. Он выполняет сразу две функции:

эстетическую — придает технике привлекательный внешний вид, дизайнерское исполнение;

защитную — не позволяет пользователю быть травмированным внутренними деталями, попасть под удар тока.

Появление корпусов обязано нескольким несчастным женщинам, которые, не соблюдая технику безопасности, попадали в неприятные ситуации. Механизм мог затягивать волосы или части одежды, поэтому после череды травм стиральная машина приобрела кожух.

Факт № 5: прообраз современной техники

Первая стиральная машина современного типа появилась в 1910 году. Изобретатель представил миру устройство, где барабан вращался поочередно сначала в одну сторону, а после в другую. Вся конструкция приводилась в действие при помощи электродвигателя. Такая машина стала лучшей для своего времени и, одновременно с этим, отправной точкой для трансформаций и усовершенствований в будущем.